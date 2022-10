Komende maand staat weer alles op alles voor de ontwikkelaars bij Team Sonic. Tot op heden ziet Sonic Frontiers er behoorlijk indrukwekkend uit, maar een echt oordeel kunnen we pas geven zodra we de game in onze handen hebben. De geschiedenis leert ons dat de rennende blauwe egel niet altijd even goed overweg kan met 3D landschappen. Daarom pakken ze groots uit bij de ontwikkelaar.

Sonic Frontiers zal een soundtrack kennen met maar liefst 150 muziekstukken. Deze soundtrack krijgt zelfs zijn eigen naam mee, namelijk “Stillness and Motion”. Tomoya Ohtani, de man die over de muziek gaat bij de Sonic-franchise, plaatste een tweet over de omvang van de sountrack. Daarnaast zal de volledige soundtrack ook te streamen zijn, alleen is nog niet bekend of dit op Spotify of andere platforms zal zijn.

Sonic Frontiers verschijnt op 8 november voor alle relevante platformen.

We've made an announcement about the #SonicFrontiers Soundtrack!✨

All 150 tracks will be released for streaming worldwide!🎧

A full list will be available after the game is released.🗒️

Stay tuned for more! I can't wait for the release!🤩 https://t.co/sGl1GXVIsx

— Tomoya Ohtani / 大谷 智哉 (@Ohtanitter) October 7, 2022