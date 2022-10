Recent maakte Google bekend dat ze de stekker uit Google Stadia zullen trekken begin 2023. Cyberpunk 2077 is ook speelbaar op het platform en om spelers tegemoet te komen, heeft CD Projekt RED gewerkt aan een save file transfer.

Die is nu gereed, want het is mogelijk om de Stadia save van Cyberpunk 2077 over te brengen naar pc en consoles. Hiervoor heeft de ontwikkelaar een gids gepubliceerd met de stappen die je moet nemen. Daarvoor kan je hier terecht.

Het stelt je in staat om op een ander platform verder te gaan waar je bent gebleven in de game, dit vereist alleen wel een aanschaf van de game op het andere platform. Als het goed is zal Google de aankoop van Cyberpunk 2077 op Stadia aan je terugbetalen.