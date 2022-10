Preview | Bayonetta 3 – Na jaren wachten, is het dan eindelijk bijna zover. Bayonetta 3, het nieuwste deel in de succesvolle actiefranchise van PlatinumGames, verschijnt later deze maand. Onze favoriete ‘Umbran witch’ trekt voor de derde keer haar stijlvolle stiletto’s aan, kamt opnieuw haar volumineus kapsel en staat helemaal klaar voor een nieuwe game boordevol actie en spektakel. Alvorens de game uitkomt, konden wij al aan de slag met enkele levels uit de game en we vertellen je graag waarom iedereen enthousiast zou moeten worden over de terugkeer van Bayonetta.

Een apocalyptisch klusje

In ware Bayonetta stijl, wordt de wereld nog maar eens belaagd door een leger aan bovennatuurlijke gedrochten. Bayonetta zelf staat uiteraard klaar op de frontlinies om weerstand te bieden, zoals enkel zij dat kan. Dit keer zijn het echter niet de engelen en demonen, maar de zogenaamde ‘homuncili’ die de oorzaak zijn van haar kopzorgen. Deze fluogroene wezens zijn er in heel wat vormen en maten, dus bereid je alvast voor op heel wat gevarieerde gevechten. Kleine homuncili die met zwaarden of pijlen aanvallen, maar ook zwaarder geschut dat op je afstormt met allerlei grote wapens.

We kwamen al een beperkt aantal homuncili tegen in onze speelsessie en deze hadden een uniek design en waren mooi vormgegeven. De franchise staat bekend om zijn groot aantal gevarieerde vijanden, dus we zijn optimistisch dat ook de rest van Bayonetta 3 ons heel wat leuke tegenstanders zal voorschotelen. Ook qua omgevingen zit dit snor: we vochten in de straten van een apocalyptisch Tokio, gingen op onderzoek in de riolen én bezochten met lava doordrenkte gebieden. Elk gebied is een plezier om te verkennen, want er is steeds weer enorm veel moeite gestoken in de omgevingen. Ook visueel is alles een plezier om naar te kijken. De Switch moet hier en daar wel ietsje inboeten aan resolutie, maar de ‘schade’ lijkt voorlopig nog beperkt.

Combo’s maken in stijl

Uiteraard testten we ook de combat van Bayonetta 3 uit, toch wel dé reden waarom je een Bayonetta-game überhaupt speelt. Bayonetta 3 is, net zoals zijn voorganger, een hack ‘n slash titel die steunt op het maken van combo’s. Je wisselt aanvallen met wapens op je handen en voeten af met correcte timing om zo dodelijke en spectaculaire combo’s op je vijanden af te sturen. Veel van de combo’s uit de voorgaande delen zijn opnieuw van de partij, dus veteranen zullen zich direct thuis voelen. Voor nieuwkomers zal het wel even duren vooraleer de verschillende combo’s bekend zijn, maar het systeem is best toegankelijk aangezien niet elke combo bijster ingewikkeld is.

Bayonetta is echter niet de enige Umbran witch waarover je controle zal krijgen: in het verhaal wordt ook een zekere Viola geïntroduceerd, die Bayonetta onder haar beschermende vleugels neemt. Leuk is dat jij als speler ook daadwerkelijk de controle krijgt over Viola en dus op een nieuwe manier homunculi kan afslachten. Viola vecht met een katana en werpmessen en deze spelen best wel anders dan we gewend zijn. Viola vecht trager, maar kan wel meer schade aanrichten met een aanval dan Bayonetta. Het ritme en tempo van gevechten ligt hierdoor ook lager, maar dit is wel eens een aangename verandering van wat we gewend zijn. We konden nog niet heel veel met Viola spelen, maar we kijken er wel al naar uit om ook al haar combo’s op de vijanden los te laten.

Demonische slaafjes

Bayonetta heeft echter ook wat nieuwe trucjes geleerd, meer specifiek het gebruiken van ‘demon slaves’. Dit zijn, zoals de naam al impliceert, demonen die ze met een magisch contract onder haar controle houdt als haar persoonlijke slaafjes. Bayonetta die samenzweert met demonen is dan misschien niets nieuws, maar Bayonetta 3 laat je nu voor het eerst tijdens gevechten wisselen tussen vechten met Bayonetta zelf of met één van haar demon slaves. Op elk gegeven moment kan je tot drie verschillende demonen op stand-by zetten en met een simpele druk op de ZL-knop wordt de demon die je kiest opgeroepen. Schakelen tussen de verschillende demonen werkt ook heel vlot, dit dankzij de pijltjesknoppen.

Demonen oproepen kost je magic power, dus je kan hier slechts beperkt beroep op doen aangezien je magie leegloopt. Eens geactiveerd, bestuur je de demon met de linker stick. Hierdoor kan je Bayonetta zelf niet meer besturen, dus demonen oproepen is best een risicovolle zet. Als alles goed loopt, is dit het risico echter wel waard: met de demonen kan je enkele (beperkte) combo’s uitvoeren en deze zorgen voor bakken schade aan je vijanden. Dit is dan ook een enorm leuke toevoeging aan de gameplay, alhoewel de camera tijdens deze secties soms wat kan irriteren. Deze blijft namelijk gericht op Bayonetta zelf, waardoor je soms vreemde bewegingen moet maken om gefocust te blijven op de eigenlijke actie. Aan de andere kant zie je op deze manier wel snel wanneer Bayonetta wordt aangevallen en wanneer je dus je demon moet deactiveren om deze aanvallen te ontwijken.

Een wereld vol geheimen

De omgevingen van Bayonetta 3 zijn dus ontzettend gevarieerd, maar ook binnenin de levels kan je op ontdekking gaan om nog meer geheimen te vinden. Zoals in de vorige games, zitten er ook hier schatkisten verstopt, die je nuttige items opleveren en dus de moeite waard zijn om naar te zoeken. Ook kwamen we enkele ruimtelijke ‘puzzels’ tegen, die soms opgelost kunnen worden met de hulp van één van je demonen. Zo kan je, bijvoorbeeld, met de spinnendemon Phantasmaraneae op muren klimmen of naar verre plaatsen slingeren. Gomorrah, een andere demon, is dan een soort dinosaurus die met zijn brute kracht heel wat brokstukken kan vernielen en zo geheime doorgangen kan onthullen. Deze puzzels zijn dan misschien niet bijster ingewikkeld, maar ze geven je wel extra motivatie om de levels goed te onderzoeken.

Voorlopige conclusie

We willen niet te voorbarig zijn, maar momenteel ziet het ernaar uit dat PlatinumGames met Bayonetta 3 nóg hoger mikt dan het niveau van de eerdere delen. De vijanden en omgevingen die we al te zien kregen, waren opnieuw enorm gevarieerd en uitdagend. Bayonetta zelf komt wederom stijlvol uit de hoek met een diepgaand combat systeem vol combo’s, maar ook Viola, een nieuw speelbaar personage, toont haar kunstjes en lijkt een leuke toevoeging te gaan worden. De demon slaves voegen dan nog eens een extra wapen toe aan je arsenaal en wat voor één! Je kan deze gigantische monsters op elk moment oproepen tijdens een gevecht én ze kunnen best een groot verschil maken. Wij kunnen alvast niet wachten om alle epische setpieces van Bayonetta 3 te ontdekken, laat 28 oktober maar snel komen!