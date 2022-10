Gotham Knights verschijnt eind volgende week en deze game kun je niet alleen in je eentje spelen, maar ook in coöp met één andere speler. Voor degenen die ernaar uitkijken om het spel met meer vrienden te spelen heeft ontwikkelaar Warner Bros. Games Montreal nu goed nieuws.

De studio heeft namelijk de Heroic Assault modus aangekondigd. Dit is een nieuwe coöperatieve ervaring voor vier spelers, die eind gratis aan Gotham Knights zal worden toegevoegd. In tegenstelling tot de eerder genoemde coöp voor twee spelers, staat Heroic Assault los van de verhaalmodus. In Heroic Assault bevinden spelers zich in een arena, die bestaat uit 30 verdiepingen. Op iedere verdieping tref je andere vijanden en krijg je verschillende doelen om te voltooien. Behaal je de doelen, dan ga je door naar de volgende verdieping. Het lijkt vanzelfsprekend dat je beloningen kunt verdienen in de modus, maar daarover is nog niets te lezen op de website van de game.

Heroic Assault wordt op 29 november uitgebracht door middel van een gratis update voor alle spelers van Gotham Knights.