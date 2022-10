Enkele dagen geleden stelde Marvel’s Midnight Suns de nieuwste toevoeging aan hun steeds groter wordende rooster personages aan ons voor. Het betrof een minder bekende figuur die luistert naar de naam Nico Minoru. Zoals de voorbije maanden gebruikelijk bleek, wordt de trailer nu opgevolgd door een gameplayvideo die toont tot wat Nico precies in staat is. En wat blijkt? Laat haar minder bekende naam je niet om de tuin leiden: Nico Minoru is géén katje om zonder handschoenen aan te pakken.

Marvel’s Midnight Suns verschijnt op 2 december voor de PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch én pc.