Update: De PS5-versie is in Europa 90 tot 100GB groot, zo laat PlayStation Game Size weten. Verder is de pre-load vanaf 2 november beschikbaar.

Een paar dagen geleden kwam al naar buiten dat de nieuwste creatie van Sony Santa Monica hoogstwaarschijnlijk een forse day-one patch zal ontvangen. Via de Twitter bot PlayStation Game Size werd namelijk duidelijk dat er een patch van 18.4GB was geüpload naar het PlayStation Network. Dit voor de PS4-versie van de game. Nu lijkt ook de daadwerkelijke bestandsgrootte van de PS4-versie van God of War: Ragnarök duidelijk te zijn.

Via het onderstaande Twitter bericht zien we iemand die God of War: Ragnarök aan het downloaden is en we zien bijna 120GB aan vereist geheugen. Het precieze aantal is zo’n 118.5GB en het lijkt erop dat de day-one patch hierbij inbegrepen zit. De bestandsgrootte van de PS5-versie is nog niet bekend, maar zal hoogstwaarschijnlijk wat lager uitvallen dankzij de Kraken compressie technologie.