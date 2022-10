Marvel’s Midnight Suns zal begin december in de winkels liggen, maar dat betekent niet dat daarmee de kous af is. Het spel zal na zijn lancering regelmatig worden voorzien van extra content en via het Twitteraccount van de game worden daarover hints gegeven van wat we mogen verwachten.

Het Twitteraccount van de game is namelijk overgenomen door Deadpool en hij ‘lekt’ wat de plannen zijn voor na de lancering van Midnight Suns. De eerste onthulling is dat de eerste nieuwe content die beschikbaar zal worden gesteld, een extra personage naar de game brengt: Storm. Deze superheld heeft de controle over het weer en is al geruime tijd lid van de X-Men.

Wanneer Storm zal worden toegevoegd aan Marvel’s Midnight Suns is nog niet bekend. Wat er nog meer op stapel staat voor de game zal de komende tijd op de Twitterpagina van het spel worden gedeeld.