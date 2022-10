Oddworld: Soulstorm begon als PlayStation console-exclusive, maar een half jaar later werd bekend dat een verbeterde versie ook naar de Xbox zou komen. In juli dit jaar werd aangekondigd dat de game ook nog op de Nintendo Switch zou verschijnen. Nu weten we wanneer dit gaat gebeuren.

De Nintendo Switch-versie van Oddworld: Soulstorm zal op 27 oktober in de winkels liggen, oftewel aankomende donderdag. Er zullen dan drie versies verschijnen. Er is natuurlijk een standaard versie, maar ook een ‘Limited Oddition’ en een ‘Collector’s Oddition’.

De Limited Oddition bevat de game zelf, plus drie art prints en een metalen doosje waar 24 Switch cartridges in kunnen.

De Collector’s Oddition brengt aardig wat fysieke goodies met zich mee, onder ander een beeldje van het hoofdpersonage. Voor deze extra’s zal je ook extra moeten betalen, want het pakket kost € 149,99. De volledige inhoud is als volgt: