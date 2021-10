Eergisteren lieten we jullie weten dat er een verbeterde versie van Oddworld: Soulstorm zal gaan verschijnen. Sommige gamers die het origineel hebben gekocht, vroegen zich af of zij ook voor de ‘Enhanced Edition’ moeten betalen en Oddworld Inhabitants heeft hier nu antwoord op gegeven.

De originele Oddworld Soulstorm kwam uit voor de PlayStation 4, PlayStation 5 en pc. Als je deze game hebt gekocht, dan heb je recht op een gratis upgrade naar de Enhanced Edition. Natuurlijk geldt wel dat je de upgrade krijgt voor het platform waarvoor je het origineel hebt gekocht.

Hey Inhabitants! Enhanced Edition WILL be a FREE update for all of our PlayStation and PC players. Thanks for supporting us from the start! pic.twitter.com/J0ABe2s4rp

— Oddworld (@OddworldInc) October 19, 2021