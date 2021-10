PlayStation 4-, 5- en pc-bezitters konden in april van dit jaar het redelijk ontvangen Oddworld: Soulstorm spelen. Oddworld Inhabitants laat weten dat er nu een verbeterde versie onderweg is en dat deze voor de eerder genoemde platformen én voor de Xbox One en Xbox Series-consoles zal verschijnen.

Oddworld: Soulstorm – Enhanced Edition zal eind november dit jaar verschijnen en geeft je dezelfde ervaring als het origineel, maar dan met een paar aanpassingen. Alle updates die voor het spel zijn uitgegeven, zitten inbegrepen en de ontwikkelaar belooft ‘verbeterde gameplay mechanieken’ en betere ‘motion code’. Wat dit exact betekent wordt in het midden gehouden.

De verbeterde versie van Oddworld: Soulstorm zal digitaal worden aangeboden voor € 39,99. Xbox-bezitters kunnen de game fysiek aanschaffen en daarvoor zijn twee versies: de Day One Edition en de Collector’s Edition. De Day One Edition bevat de game en een steelcase en de Collector’s Edition – die een beperkte oplage zal hebben – is hetzelfde als de speciale PlayStation editie, die in april uitkwam.