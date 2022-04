Je kunt Oddworld: Soulstorm Enhanced Edition al een tijdje op pc spelen, maar nog niet iedereen heeft daar direct toegang toe. Dit komt doordat de game alleen via de Epic Games Store te verkrijgbaar is en niet iedereen is even gecharmeerd van dat digitale distributieplatform. Oddworld Inhabitants laat weten dat hier binnenkort een oplossing voor komt.

De meeste pc-gamers halen hun games binnen via Steam en daar zal Oddworld: Soulstorm Enhanced Edition over een niet al te lange tijd op beschikbaar worden gesteld. Wanneer dit exact zal gebeuren is nog niet bekendgemaakt, maar er is wel een trailer vrijgegeven over dit goede nieuws, zie hieronder.