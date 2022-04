Er worden geregeld nieuwe games direct bij launch aan PlayStation Plus toegevoegd en hetzelfde was het geval met Oddworld: Soulstorm. Deze titel verscheen vorig jaar april en maakte gelijk deel uit van de PlayStation Plus line-up van die maand. Dit uiteraard in ruil voor een zak geld, maar nu een jaar later blijkt dat het voor de ontwikkelaar een slechte keuze is geweest.

In een recent gesprek met Xbox Expansion Pass op YouTube stelt Oddworld Inhabitants oprichter Lorne Lanning dat het toevoegen van Oddworld: Soulstorm ‘verwoestend’ was voor de studio. De ontwikkelaar is de deal met Sony aangegaan vanwege financiële redenen nadat ze geworsteld hebben met technische schulden, talent issues en meer.

De game zou in eerste instantie ook in januari 2021 verschijnen en toen had de ontwikkelaar niet verwacht dat de game door veel mensen gedownload zou worden. Dit vanwege het feit dat de PlayStation 5 op dat moment nog niet een grote installed base kende. Dit zou in theorie ook betekenen dat er genoeg ruimte was voor losse verkopen na de eerste maand in PlayStation Plus.

Vanwege corona zijn zaken echter veranderd en het gevolg was dat de game naar april werd uitgesteld. Tegen die tijd was de installed base een stuk groter met als gevolg enorm veel ‘gratis’ downloads, een stuk meer dan geanticipeerd, waardoor de losse verkoop nadien veel lager lag.

De situatie die hierdoor is ontstaan omschrijft Lanning als verwoestend voor de studio, maar hij stelt daarbij wel dat dit nu eenmaal is hoe de economie werkt.