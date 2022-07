Vorige week dook Oddworld: Soulstorm voor de Nintendo Switch opeens op bij Nedgame. Dat een game die nog niet is aangekondigd opduikt bij een retailer wil nog niet zeggen dat deze ook daadwerkelijk uitkomt, alleen is dat nu dus wel het geval. De game is namelijk officieel aangekondigd voor de hybride console van Nintendo.

Volgens uitgever Microïds zal de Switch-versie van Oddworld: Soulstorm zijn geoptimaliseerd voor de console en het zal tevens gebruikmaken van diens unieke features. Wat dit exact betekent is nog een vraagteken.

Wat wel bekend is gemaakt, is dat de game een Limited Edition en Collector’s Edition zal krijgen. De eerstgenoemde bevat buiten het spel zelf een metalen doosje waar je vierentwintig cartridges in kan doen en drie art prints.

De Collector’s Edition bevat dit ook plus een beeldje van Abe van bijna 23cm, een artbook van 160 pagina’s, een ketting, stickers en een tattoo van de hand van de held. Dit alles zit verpakt in een unieke doos.

De twee speciale uitgaven van Oddworld: Soulstorm voor de Nintendo Switch kan je hieronder checken, plus een aankondigingstrailer.