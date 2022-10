Over iets meer dan twee weken is het zover: de langverwachte release van God of War: Ragnarök. De afgelopen dagen was er veel nieuws rondom de aankomende PlayStation-game van Sony Santa Monica. Zo werd er meer duidelijk over de grafische modi waaruit je kunt kiezen en over de benodigde opslagruimte die het spel vereist. Verder verscheen een video waarin dieper wordt ingegaan op het verhaal.

Als aanvulling daarop heeft Sony ook een reeks nieuwe screenshots van God of War: Ragnarök vrijgegeven. De afbeeldingen zijn afkomstig van de PS5-versie van de game en we kunnen niet anders dan concluderen dat God of War: Ragnarök een visueel spektakel zal worden. Bekijk de screenshots hieronder.

God of War: Ragnarök komt op 9 november uit voor de PlayStation 4 en PlayStation 5.