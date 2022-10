Zoals je eerder hier al kon lezen zal ook God of War: Ragnarök over een heleboel toegankelijkheidsfuncties beschikken. Volgens game director Eric Williams komt dit door de indrukwekkende implementatie van dergelijke features die Naughty Dog toepast op hun games.

Daarnaast heeft Sony Santa Monica verder gebouwd op hetgeen in de vorige God of War aanwezig was, wat slechts een begin was. Dit kon volgens Williams stukken beter. Voor de nieuwe game wilden ze dergelijke functies op een gelijk niveau hebben als Naughty Dog.

“We go deep into accessibility this time around. We scratched the surface [with the first game] so it was like, be better.”

“So it wasn’t like ‘oh, we’ll take a couple of times to get up to Naughty Dog’s level’. No, we’re just going to go match them one-for-one, right now, with this game. We’re part of the first-party studio system – we have to lead the way. [Naughty Dog] put out the first flag, and we need to go right behind them. Then it’ll push more studios to do this and more people can play games.”