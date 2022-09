Sony en z’n studio’s zetten tegenwoordig veel in op toegankelijkheid, zodat zoveel mogelijk spelers van de games kunnen genieten. De twee The Last of Us-games zijn hét voorbeeld van hoe het moet en uiteraard zal Sony dit ook doorzetten in God of War: Ragnarök.

Game Informer mag het nodige aan exclusieve content delen en na twee gameplay video’s is het nu tijd om een blik te werpen op de toegankelijkheidsopties. Lang niet alles komt voorbij in de relatief korte video, maar desalniettemin krijg je een prima indruk van wat er zoal beschikbaar is.

Sony Santa Monica heeft aan het magazine laten weten dat spelers rond de 60 toegankelijkheidsopties mogen verwachten in de game.