Lang is het niet meer wachten vooraleer we het nieuwe avontuur van Kratos en Atreus kunnen beleven en dat betekent uiteraard dat we heel wat video’s te zien krijgen in de weken voor de release. Vorige week kregen we al een korte video te zien via Game Informer, waarin de combat wat werd uitgelicht. Een nieuwe video van dezelfde site toont ons nu Svartalfheim, het rijk van de dwergen.

Svartalfheim is één van de negen werelden in de Noorse mythologie, maar deze was in de vorige God of War-game nog niet bereikbaar. Aangezien in God of War: Ragnarök alle negen werelden beschikbaar zullen zijn, kan Svartalfheim nu uiteraard niet ontbreken.

De nieuwe video toont ons kort even de omgevingen én wat plaatselijke puzzels die het vader-zoon duo moet zien op te lossen. God of War: Ragnarök verschijnt op 9 november.