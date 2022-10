Overwatch 2 is nu bijna een maand uit en weet vooralsnog niet heel erg te innoveren, zoals je ook al kon lezen in onze Overwatch 2 review. Het lijkt er echter op dat het aankomende Halloween Terror evenement een eerste teken van vernieuwing met zich meebrengt.

Blizzard laat weten dat het eerste tijdelijke evenement in Overwatch 2 morgen, 25 oktober, van start gaat. Het Halloween Terror evenement brengt onder andere spookachtige versieringen naar de maps en een PvE-modus zoals ook wel eens in de eerste Overwatch het geval was. Waar Overwatch 1 echter elk jaar dezelfde modus had met Halloween – Junkenstein’s Revenge – brengt Overwatch 2 een vervolg op deze modus, aldus Blizzard president Mike Ybarra.

Het tijdelijke evenement ziet verder nieuwe Halloween skins voor onder andere Sojourn, Junker Queen en Kiriko. Daarnaast zullen eerder uitgebrachte Halloween skins ook weer beschikbaar worden gemaakt. Het Halloween Terror evenement is beschikbaar van 25 oktober tot en met 8 november. Overwatch 2 spelers kunnen tijdens deze periode een gratis Legendary skin claimen voor Reaper genaamd Cursed Captain.