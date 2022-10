Na vier hoofddelen en een lading DLC-pakketten waar je met gemak driemaal de oppervlakte van de planeet Mars mee vult, is het volgens uitgever EA en ontwikkelaar Maxis eindelijk tijd om weer een nieuwe volwaardige The Sims uit te brengen. Zo lang zal het overigens niet meer duren voor we meer horen over dit project.

De game – die momenteel nog door het leven gaat als Project René – begint morgen immers al met het uitvoeren van speeltesten. Wie wil, kan zich hier inschrijven om vroegtijdig met de vijfde The Sims aan de slag te gaan en zo op kleine schaal deel uit te maken van het ontwikkelproces. Alle Simsfans weten dus wat hen te doen staat.