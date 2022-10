Op 8 november verschijnt het nieuwste avontuur van de razendsnelle blauwe egel: Sonic Frontiers. SEGA kiest met deze game voor een andere benadering van de gameplay en dat levert een open wereld op, waarin we met Sonic vrij rond kunnen rennen. Het is de uitgever op wat kritiek komen te staan, maar Team Sonic is vast blijven houden aan het idee voor het spel.

Hoe dat in de praktijk uitpakt is afwachten, dat zullen we op de genoemde datum kunnen gaan beleven. Dit is de dag waarop Sonic Frontiers daadwerkelijk uitkomt, gezien de ontwikkeling officieel is afgerond. Dit laat game director Morio Kishimoto op Twitter weten.

Kishimoto heeft aangegeven dat de ontwikkeling is afgerond en dat na een periode van vijf jaar. Sonic Frontiers verschijnt op 8 november voor de PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch en pc.