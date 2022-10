Preview | God of War: Ragnarök – In 2018 maakten we kennis met een nieuwe God of War. Kratos had de Griekse mythologie achter zich gelaten om een reis naar het koude noorden te maken. Ook ontdekten we dat de held een zoon had, Atreus, die als jong jochie zijn vader volgde in een mooi avontuur. Nu vier jaar later is het tijd voor God of War: Ragnarök, een direct vervolg op de game uit 2018 en waarin we een wat oudere Atreus zien. Wij konden de eerste paar uur van de game spelen en vertellen je graag meer over onze vroege eerste indruk.

Opnieuw op pad

Iedereen die de vorige God of War gespeeld heeft, weet dat de game zich wist te onderscheiden van de eerdere delen, en dat op diverse manieren. Van een lineair avontuur werd overgestapt naar een meer open speelwereld, waarbij je verschillende realms in de Noorse mythologie bezocht. Het avontuur op zichzelf was qua actie en gameplay vergelijkbaar met wat we van de reeks kennen, maar nu vanuit een ander perspectief en natuurlijk met de aanwezigheid van Atreus. Dit leverde nieuwe gameplay mechanieken op en alles bij elkaar genomen wist Sony Santa Monica een ware topper af te leveren die ondanks de vernieuwing de ziel van de God of War franchise niet uit het oog verloor.

Het is dus logisch dat de ontwikkelaar op de fundering van de vorige game verder is gaan bouwen. Het verhaal van de eerste game werd netjes afgesloten, maar daarmee zat het verhaal van Kratos en Atreus er in het noorden nog niet op. Dit wordt nu voortgezet, waarbij de vader en zoon opnieuw op pad gaan. Met een subtitel als ‘Ragnarök’ mag wel duidelijk zijn dat de problemen verre van over zijn en dat geeft genoeg aanleiding om opnieuw de controller op te pakken. Dit op een vertrouwde manier, gezien God of War: Ragnarök vooral voortborduurt op wat we al kennen.

De bekende mix

We hebben inmiddels de eerste paar uur in de game erop zitten en hoewel we niet inhoudelijke details mogen geven, vertellen we je wel graag wat je in algemene zin mag verwachten. Dat is voornamelijk meer van hetzelfde. Dit kent normaliter een wat nare ondertoon, maar in deze context mag je dat best positief opvatten. Met God of War wist Sony Santa Monica een paar jaar terug een uitstekende nieuwe basis te leggen voor de actiefranchise en dit is precies wat je ook nu weer krijgt. Dit betekent in de praktijk dat je vooral veel op pad bent en dat je op regelmatige basis vijanden treft, waarmee je het gevecht aangaat.

Het is een vertrouwde mix van elementen, wat nog aanvulling krijgt in de vorm van omgevingspuzzels. Het is God of War ten voeten uit. Dit alles wordt gepresenteerd in schitterende omgevingen, die afwisselend genoeg te noemen zijn, waardoor je naast de actie ook geregeld een momentje zult nemen om even rond te kijken. Daarbij zijn de puzzels in de game – tot dusver – ook nooit al te ingewikkeld, maar het vraagt wel altijd even om je aandacht om het uit te dokteren. De beloning is ook altijd dichtbij, want als je een puzzel oplost staat er een kist met loot te wachten.

Interessant is dat Sony Santa Monica precies dezelfde stijl hanteert als in de vorige game, maar ondanks dat wel vernieuwing weet te brengen. Dit in de omgevingen, maar ook zeker de vijanden en andere zaken die je op je pad treft. Het is een interessante samenkomst van onderdelen die net zoals in het vorige deel ook nu weer goed uit lijkt te pakken. Daarbij heb je de mogelijkheid om jezelf te ontwikkelen middels het verbeteren van je wapens, armor, alsook het vrijspelen van skills. Hoewel de game kort uitlegt waarom je opnieuw alles moet opbouwen, voelt het toch wat gek aan nadat je in de vorige game ‘maxed out’ was. Maar goed, tegelijkertijd is het nodig, anders heb je nauwelijks het gevoel van progressie.

Vrijheid

Eén van de eerste gebieden die je in de game zult verkennen is het rijk van de dwergen: Svartalfheim. Niet alleen ziet dit er verfrissend uit tegenover de andere omgevingen die we uit het vorige deel kennen, ook heeft Sony Santa Monica nog meer details in de wereld verwerkt. Je proeft haast letterlijk de sfeer die tot leven komt dankzij het schitterende ontwerp van het rijk. Na enige tijd een vast pad gelopen te hebben, zul je zien dat de wereld zich opent en hoewel je recht op je doel af kunt gaan, krijg je ook de vrijheid om te exploreren.

Overal zijn wel extra schatten te vinden en sommige hiervan komen met de eerder genoemde puzzels. Deze content is optioneel, waarbij je zelf kan bepalen of je het gelijk meepakt of op een later moment doet. Het is precies wat je al van de vorige game kent en dit maakt ook dat je tussen het hoofdverhaal door rustig een uurtje lekker in de omgeving bezig kunt zijn. De vrijheid die je daarin krijgt is herkenbaar en voelt uitstekend aan in de gameplay van wat God of War nu is. Daarbij moeten we ook de combat nog even vermelden, die is namelijk identiek qua feeling als het vorige deel en kent een prettige mate van toegankelijkheid doordat de combo’s die je kan maken nooit te ingewikkeld zijn. Dit is nu nóg wat toegankelijker gemaakt dankzij de vele toegankelijkheidsopties, zodat de game voor iedereen te spelen zou moeten zijn.

Voorlopige conclusie

Nu we een paar uur in God of War: Ragnarök hebben doorgebracht kunnen we met plezier melden dat de game precies biedt wat je verwacht op basis van het vorige deel. De relatief vrije gameplay in de wereld die je betreedt geeft je de ruimte het avontuur op eigen tempo te ontdekken. De afwisseling tussen puzzelen, combat en exploreren lijkt in orde te zijn en de omgevingen die je gepresenteerd krijgt, zijn om je vingers bij af te likken. Tegelijkertijd moeten we wel opmerken dat de eerste paar uur vooral echt meer van hetzelfde zijn, dus het ziet er naar uit dat Sony Santa Monica enigszins de veilige route neemt. Helemaal niet erg, want de vorige game was top, maar het is afwachten of er nog verrassingen op ons staan te wachten. Binnenkort vertellen we je in onze review meer over God of War: Ragnarök.