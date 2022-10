Sonic Frontiers is de eerste game in de reeks die gebruikmaakt van een open wereld. Hier zijn echter ook traditionele 2D en 3D levels in te vinden, die vooral in de eerdere delen gebruikt werden. Om dat beter te laten zien is er nu een nieuwe gameplayvideo opgedoken.

Shacknews heeft Sonic Frontiers al even mogen spelen en zij hebben hier een video van gemaakt. Hierin wordt het ‘Cyber Space’ gedeelte van de game gespeeld, waar de eerder genoemde levels in voorbij komen. De gameplay is daar niet alleen hetzelfde als in eerdere delen, ook de omgevingen zijn gebaseerd op eerdere titels. Hoe dit eruitziet check je hieronder.