Forspoken is meerdere keren uitgesteld, maar de release komt nu toch gestaag dichterbij met een geplande verschijning in januari 2023. Op de release kunnen we het land van Athia gaan verkennen en dat mede dankzij veel freerunning en parkour skills van Frey.

Haar magische armband zorgt er namelijk voor dat zij veel nieuwe krachten krijgt en de parkour vaardigheden zijn er daar één van. Athia is een erg groot en uitgestrekt land en je zal als speler veel rondrennen met Frey. Dan is het wel zo fijn om te weten hoe je het land kan traverseren en dat laat de onderstaande video duidelijk zien.

Zo kan zij dankzij magische vaardigheden hoog springen, vrijwel constant blijven sprinten en gebruikmaken van een magisch touw om voorwerpen vast te grijpen. Check het zeker even om een goed idee te krijgen.