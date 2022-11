Gisterenmiddag verliep het embargo op de reviews van God of War: Ragnarök en dat de game goed is, dat viel al te lezen in onze review. Gelijktijdig met onze review ging die van diverse media wereldwijd ook online en dat geeft een algemeen overzicht van de kwaliteit.

De cijfers liegen er niet om, want de game krijgt over het algemeen torenhoge cijfers met als gevolg een bijzonder hoog gemiddelde. Hieronder een greep uit de cijfers die door media wereldwijd aan God of War: Ragnarök zijn toegekend.

GamingBolt – 10

IGN – 10

PC Games – 10

Player 2 – 10

PlayStation Universe – 10

PSX Brasil – 10

Push Square – 10

Siliconera – 10

T3 – 10

The Enemy – 10

The Independent – 10

Twinfinite – 10

VGC – 10

We Got This Covered – 10

Gamer.no – 10

GamesHub – 10

GameSpew – 10

Gaming Nexus – 10

GamingTrend – 10

Gfinity – 10

God is a Geek – 10

Areajugones – 10

Attack of the Fanboy – 10

EGM – 10

XGN – 9.8

INVEN – 9.7

COGconnected – 9.7

GamersRD – 9.6

Forbes – 9.5

MGG – 9.5

Jeuxvideo.com – 9.5

Game Informer – 9.5

JeuxActu – 9.5

Meristation – 9.5

Press Start Australia – 9.5

GameByte – 9.5

CGMagazine – 9.5

GamePro Germany – 9.3

Multiplayer.it – 9.0

PCMag – 9.0

ScreenRant – 9.0

Shacknews – 9.0

The Loadout – 9.0

TheSixthAxis – 9.0

TrueGaming – 9.0

WellPlayed – 9.0

GameSpot – 9.0

Hardcore Gamer – 9.0

AusGamers – 9.0

Destructoid – 9.0

ZTGD – 8.5

Inverse – 8.0

Metro GameCentral – 8.0

TheGamer – 8.0

Digital Trends – 8.0

God of War: Ragnarök is vanaf 9 november verkrijgbaar.