Met Sonic Frontiers doet SEGA een zeer ambitieuze poging om de rennende blauwe egel in een open wereld setting te plaatsen. Wat we tot op heden hebben gezien, stemt ons in ieder geval alvast goed. In de showdown trailer krijgen we wat meer van de open wereld in Sonic Frontiers te zien, alsook wat van Sonic zijn kunstjes in het uitschakelen van de diverse gevaartes waar hij het tegen op mag nemen.

Pijlsnelle actie, interessante grote omgevingen én een epische soundtrack. Het lijkt qua gevoel absoluut op een moderne Sonic-game, nu nog hopen dat het resultaat net zo goed is als in de trailers. Sonic Frontiers verschijnt op 8 november aanstaande voor de PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch en pc.