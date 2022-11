The Pokémon Company en Game Freak hebben een gloednieuwe Pokémon aangekondigd voor Pokémon Scarlet & Violet. De nieuwe Pokémon heet Gimmighoul en is een pure Ghost-type.

Gimmighoul heeft twee verschillende versies: Gimmighoul (Chest Form) en Gimmighoul (Roaming Form). De Chest Form versie van Gimmighoul zit verstopt in een schatkist, zoals de naam al suggereert. De Roaming Form verruilt de verdediging van de kist voor wat meer bewegingsvrijheid.

The Pokémon Company maakte ook bekend dat spelers in 2023 Pokémon GO zullen kunnen verbinden aan Pokémon Violet & Scarlet om de kans te krijgen om Gimmighoul (Roaming Form) te kunnen vangen in de AR-game.

Alhoewel er nog niet heel veel informatie beschikbaar is, lijkt het erop dat dit in ieder geval bij de release de enige manier zal zijn voor Pokémon GO spelers om de Pokémon te kunnen vangen.