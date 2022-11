Onlangs lekte het een en ander van Grand Theft Auto VI op het internet en hoewel de beelden allesbehalve representatief zijn voor de uiteindelijke game, zijn Rockstar Games en uitgever Take-Two Interactive buitengewoon teleurgesteld. Dit had immers niet mogen gebeuren, want het haalt wat van de verrassing weg als de game eenmaal officieel aangekondigd wordt.

Tijdens een call omtrent de cijfers van de uitgever, kwam Take-Two CEO Strauss Zelnick even terug op het lek. Volgens hem was het vreselijk dat het gebeurde, maar het goede nieuws is dat er geen daadwerkelijke assets zijn gestolen en dat het lek geen invloed heeft op de ontwikkeling. Het is vooral heel erg teleurstellend en ze zullen nog meer waakzaam zijn op cyberveiligheid.

“With regards to the leak, it was terribly unfortunate, and we take those sorts of incidents very seriously indeed. There’s no evidence that any material assets were taken, which is a good thing, and certainly the leak won’t have any influence on development or anything of the sort, but it is terribly disappointing and causes us to be ever more vigilant on matters relating to cybersecurity.”