Het ziet er naar uit dat er erg werd uitgekeken naar Overwatch 2. Activision Blizzard heeft namelijk bekendgemaakt hoeveel spelers de game hebben gespeeld in de eerste maand na de release.

Overwatch 2 kwam op 4 oktober 2022 uit en we zijn nu dus een maand verder. In deze maand hebben meer dan 35 miljoen mensen de team based first person shooter gespeeld. Een verrassend groot deel daarvan blijken spelers te zijn die het eerste deel niet hebben aangeraakt.

Volgens Activision Blizzard was het aantal dagelijkse spelers van Overwatch 2 in de eerste maand meer dan twee keer zoveel dan destijds met het origineel het geval was. Hierbij moet wel gezegd worden dat Overwatch 2 free-to-play is en dat het eerste deel gewoon voor de volle prijs in de winkels lag.