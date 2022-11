Avalanche Software heeft aangekondigd dat we vanavond een nieuwe kijk op Hogwarts Legacy krijgen, aangezien er vanavond om 19:00 uur een showcase zal plaatsvinden. Deze showcase zal uitgezonden worden op YouTube en Twitch, waarbij kijkers een kleine tour krijgen door Hogwarts Castle.

Ook zal er uitgebreid stilgestaan worden bij de character creation, de user interface en we krijgen wat van de combat mee. Gezien het sinds de gamescom is dat we voor het laatst een trailer hebben gezien, is het nu een mooi moment om wat meer van de game prijs te geven.

De release van Hogwarts Legacy laat ook niet bijster lang meer op zich wachten, de game staat namelijk gepland voor 10 februari 2023. De game verschijnt dan voor de PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S, pc en Nintendo Switch.