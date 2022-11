IGN heeft enkele dagen geleden een video gepubliceerd waarin Joe Shely en Rod Fergusson, respectievelijk de game director en general manager van Diablo IV, dieper ingaan op de manier waarop hun game tegen de openwereldformule aankijkt. Ze hebben geprobeerd een wereld te bouwen waarin gamers erg veel kunnen ontdekken en doen… zonder dat ze daarbij het gevoel krijgen een checklist af te werken.

De open wereld betekent ook dat Diablo IV zich aan een non-lineair verhaal waagt. Het begin en einde zal voor iedereen hetzelfde blijven, maar er is wat variatie mogelijk in de manier waarop je het midden invult. Zo kan je te allen tijde ervoor kiezen om het verhaal even op pauze te zetten en wat te gaan exploreren (logisch), maar je kan tevens verschillende onderdelen van het verhaal in een willekeurige volgorde afleggen (minder logisch).

Hieronder kan je Shely en Fergusson het zelf horen uitleggen. Zeker een luisterbeurt waard!