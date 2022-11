Overmorgen zal het eerste seizoen van Call of Duty: Modern Warfare 2 van start gaan en ook zal Activision dan Call of Duty: Warzone 2.0 officieel lanceren. Voor de multiplayer van Modern Warfare 2 betekent de start van het seizoen de introductie van de Battle Pass, alsook de eerste nieuwe content.

Zo mogen spelers een nieuwe map verwachten en dat is gelijk een bekende uit het vorige deel: Shoothouse. Deze map keert terug als gratis uitbreiding voor de game, maar is qua visuele aankleding wel aangepast op de nieuwe setting. Hierdoor ziet de map er toch flink anders uit, terwijl het ontwerp op zichzelf identiek is.

Om alvast een eerste indruk te geven, hieronder een korte trailer waarin Shoothouse getoond wordt.