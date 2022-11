Sonic Frontiers is nu bijna een week verkrijgbaar en zoals je in onze review hebt kunnen lezen, kunnen wij de titel zeker waarderen. Toch kent de game ook zo zijn ruwe kanten en de community is erg vocaal over wat ze van de game vinden. Dit levert automatisch een hoop feedback op en die neemt de ontwikkelaar mee in een poging de game verder te verbeteren.

Zo zegt Morio Kishimoto, de game director, op Twitter dat de game nog niet helemaal op het punt is waar het zou moeten zijn. Daarom houdt het team zich bezig met het verzamelen van feedback en ze lezen ook alle opinies van gamers. Sterker nog, de ontwikkelaar neemt de release net zo serieus als een globale playtest.

“I’m sorry I haven’t contacted you until now, because we’ve been busy since the release date. I’m relieved that the release date has arrived and that [the game] seems to have reached everyone safely. We are checking out the opinions of the critics and players. As you have pointed out, there are still areas where we are not quite there yet, and we will take this seriously like a global playtest.”