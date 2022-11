Over een paar weken ligt Need for Speed: Unbound in de winkels en gezien Criterion Games intensief samenwerkt met A$AP Rocky, mag het geen verrassing zijn dat zijn muziek in de game terugkomt. Een soundtrack moet echter ook divers zijn en daarom zijn er nog veel meer artiesten in de game present met hun nummers.

Electronic Arts heeft de totale soundtrack nu vrijgegeven en in totaal mag je meer dan 70 tracks verwachten. Het nieuwe nummer van A$AP Rocky, “Sh*ttin’ Me”, dat al te horen was in de onthullingstrailer van Need for Speed: Unbound, zal ook aanwezig zijn in de game, gezien die exclusief voor de racer is.

Deze track zal op 2 december officieel uitgebracht worden samen met de videoclip. Hieronder alle tracks uit de soundtrack van Need for Speed: Unbound op een rijtje. De game is vanaf 2 december verkrijgbaar voor de PlayStation 5, Xbox Series X|S en pc.