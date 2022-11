De avonturen in Night City zijn voorlopig nog niet afgelopen, want CD Projekt RED onthulde in september een gloednieuwe uitbreiding voor de dystopische RPG die de naam ‘Phantom Liberty‘ draagt. De uitbreiding moet ergens in 2023 lanceren voor de PlayStation 5, Xbox Series X|S en pc.

Voor de spelers die hadden gehoopt dat het hier om een gratis uitbreiding zou gaan, zullen misschien ietwat teleurgesteld zijn. De Poolse studio heeft namelijk tegenover GamesRadar+ een open deur ingetrapt en bevestigd dat Phantom Liberty een prijskaartje zal hebben, aldus PR director Radek Grabowski.

Grabowski kon nog geen details delen over de hoogte van dit prijskaartje, maar hij stipt wel aan dat uitbreidingen van CD Projekt RED veelal goedkoper zijn dan volledige games

“As for the expansion’s pricing – we have not revealed exact details yet, but it will be a paid one.