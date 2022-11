Blizzard blijft het lastig hebben met Overwatch 2, want nog niet al te lang geleden werd het personage Mei uit de game gehaald. Haar Ice Wall vaardigheid werkte namelijk niet naar behoren en sindsdien is ze uit de game verdwenen. De patch om Mei terug te brengen – naast nerfs voor personages als Genji, Sombra en Zarya – stond gepland voor eergisteren, maar werd op het laatste moment uitgesteld.

Daar heeft de ontwikkelaar nu meer duidelijkheid over gegeven door uit te leggen waarom de update is uitgesteld. Zo ontdekten ze op het laatste moment een ‘critical’ issue zoals in de blogpost staat, hierdoor kon de patch nog niet uitgerold worden met vertraging tot gevolg. Verdere details over wat nu precies het probleem is werden niet gegeven.

Lang hoeven we niet meer te wachten, want de update staat nu gepland voor later vandaag. Na het updaten kunnen spelers eindelijk weer aan de slag met Mei. Lees meer over Overwatch 2 in onze review.