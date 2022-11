Marvel’s Midnight Suns is een reeks van vijf prequel kortfilms op ons aan het loslaten, die op stijlvolle wijze het verhaal van de game inleiden. De eerste twee kon je hier reeds bekijken; nu is daar het derde deel aan toegevoegd.

Dit keer staat ieders favoriete vlammende schedel in de schijnwerpers – of moeten we zeggen ‘glimt in het maanlicht’? Hoe we het ook verwoorden, Ghost Rider laat in zijn duivelse ziel kijken en het resultaat is zeker het checken waard.

Three down, two to go!