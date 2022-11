Santa Monica Studio kennen we vooral van de God of War-games, zowel de oorspronkelijke titels, waarin Kratos het opnam tegen de goden en helden uit de Griekse mythologie, als de nieuwere avonturen, waarin het Noorse pantheon eraan moet geloven.

In een interview met LA Times heeft Eric Williams – de regisseur van God of War: Ragnarök – nu laten weten dat de studio met veel projecten tegelijk bezig is. Al moeten we daar meteen ook bij vertellen dat dit niet noodzakelijk om ontwikkelen gaat. Santa Monica Studio heeft in het verleden reeds meermaals geholpen met het publiceren van kleinere titels.

Williams weidt er verder niet over uit… maar laat wel optekenen dat hij er zelf geen probleem mee zou hebben om de rest van zijn leven alleen maar God of War-games te maken. De bijnaam ‘God of War guy’ spreekt hem zelfs aan. Al kunnen we hem dat natuurlijk niet kwalijk nemen. Het nieuwste deel in de reeks, Ragnarök, was immers de laatste in een reeks indrukwekkende topgames.

“I remember talking to someone from another game company, where they were trying to get me to leave. They said, ‘Do you just want to be known as the God of War guy for the rest of your life?’ That was your big pitch to dissuade me? Because yes, I kind of do.”