Het slotstuk van het eerste seizoen van The Dark Pictures Anthology ligt nu in de winkels. Dit betekent natuurlijk ook dat er een lanceringsvideo beschikbaar is gesteld en die kan je onderaan dit bericht bekijken.

Het laatste deel in het eerste seizoen heet ‘The Devil in Me’ en hierin volg je een filmcrew, die een replica van het huis van de beroemde seriemoordenaar H.H. Holmes bezoekt. Dit verloopt natuurlijk niet zoals gepland.

The Dark Pictures Anthology: The Devil in Me is beschikbaar voor de PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S en pc. Later vandaag mag je de review van de game verwachten.