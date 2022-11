De release van het nieuwste deel in The Dark Pictures Anthology duurt niet lang meer, want de game komt op 18 november uit. The Devil in Me verschijnt daarom steeds meer in het nieuws en rond Halloween liet een trailer het verhaal vanuit het perspectief van de slechterik zien. Ditmaal is het tijd om de hoofdpersonages van wat aandacht te voorzien.

In deze nieuwe trailer zien we één voor één kort de verschillende hoofdrolspelers in beeld en je ziet ook direct dat zij zich van elkaar onderscheiden dankzij hun verschillende karakters. Deze groep documentairemakers gaan elkaar hard nodig hebben om heelhuids uit het door H.H. Holmes geïnspireerde ‘Murder Castle’ te ontsnappen. Om dit succesvol te doen, moet jij als speler de juiste keuzes maken en vlot genoeg op quick time events reageren.

Wil je meer weten over The Devil in Me? Wij konden onlangs al een uur lang aan de slag met het vierde deel uit de reeks. Meer lees je in onze preview.