Een nieuwe herfst, een nieuwe The Dark Pictures Anthology game… dat is al een tijdje de regel. Dit jaar vormt geen uitzondering. Op 18 november ligt het vierde deel in de reeks, The Devil In me, in de winkelrekken. De game draait om een groepje mensen dat vast komt te zitten in een soort moordkasteel gebaseerd op het werk van notoir seriemoordenaar H.H. Holmes. En daar wacht hen een gruwelijk lot.

Ter ere van Halloween vuurt ontwikkelaar Supermassive Games nu een nieuwe trailer op ons af, die dit keer focust op de moordenaar die onze personages naar het leven zal staan. Verwacht geen duidelijke blik of eenzijdige informatie; de trailer licht slechts een tipje van de sluier op en houdt de snoodaard zoals het hoort grotendeels in de schaduwen. Een geslaagde teaser, als je het ons vraagt.

Wij konden alvast een eerste indruk vormen over de game. Hier lees je meer.