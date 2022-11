Horrorliefhebbers kunnen zich vandaag storten op het nieuwe deel in The Dark Pictures Anthology. In The Devil in Me gaan spelers met een documentaire crew op pad om een zonderling figuur te ontmoeten in een groot landhuis. Al gauw blijkt dat er een meer sinister motief achter de ontmoeting zit en jij moet de personages heelhuids uit het door H.H. Holmes geïnspireerde ‘Murder Castle’ zien te loodsen. Wat er te zien valt aan het einde van de game, is altijd een verrassing bij The Dark Pictures Anthology.

Net als iedere voorgaande game in de reeks, bevat ook deze game een teaser trailer voor het volgende deel. De traditie blijft in stand met The Devil in Me, want er is een teaser trailer voor Directive 8020 te vinden in de game. Directive 8020 kiest een intergalactische setting voor het nieuwe horrorverhaal. Het lijkt erop dat de mensheid op zoek is naar een nieuwe planeet om te wonen. Lang niet alles lijkt goed te gaan, want we horen één van de personages zeggen dat een ander crewlid hem wil vermoorden. De suggestie wordt gewekt dat een parasiet of alien de crew beïnvloedt én het heeft wat weg van de Alien-films.

Hieronder kan je de teaser trailer voor Directive 8020 bekijken. Onze review van The Devil in Me mag je op korte termijn verwachten.