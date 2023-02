Vorig jaar november kwam het vierde deel in The Dark Pictures Anthology uit, namelijk The Devil in Me. Deze titel heeft nu een nieuwe gratis update gehad, die de game voorziet van wat nieuwe features.

Na het installeren van de update heb je de beschikking over een ‘Friend’s Pass’. Hiermee kan je samen met een vriend/vriendin de game spelen die het spel niet in bezit heeft. De update brengt ook de ‘Curator’s Cut’ met zich mee. Hiermee kan je de game vanuit het perspectief van een ander personage ervaren en er zijn nieuwe gevolgen toegevoegd op bestaande keuzes.

De lancering van de gratis update gaat samen met een trailer en die check je hieronder.