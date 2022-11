Overwatch 2 fans hebben het te verduren gehad sinds de launch van de game. Spelers die graag met één personage speelden, vrezen het ergste wanneer er een bug of glitch ontdekt wordt bij hun favoriete personage. Zo werden Bastion, Mei en Torbjörn eerder al uit de game gehaald, omdat er game-breaking bugs of glitches waren die ernstige gevolgen hadden voor het vijandige team.

Nu blijkt ook dat Tracer zich bij dat rijtje aansluit, want zij heeft ook een bug op het moment. Tracer is normaal gesproken namelijk een personage dat met haar twee pistolen veel schade op korte afstand kan doen. De bug zorgt er echter voor dat zij na 20 meter nog net zoveel schade doet als op korte afstand en dat is niet de bedoeling. Ze is dus vrij krachtig, maar we hoeven ons geen zorgen te maken dat ze uit de game gehaald wordt. Game director Aaron Keller vertelde via Reddit dat ze op de hoogte zijn van de bug en dat ze voorlopig ‘niet’ uit de game zal verdwijnen.

Mocht hier verandering in komen en Tracer verdwijnt toch tijdelijk uit de game, dan lees je dat hier terug.