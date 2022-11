Vorige week maakte CD Projekt RED bekend dat The Witcher 3: Wild Hunt op 14 december zal verschijnen voor de current-gen systemen. Daarbij beloofden ze dat er vandaag een livestream zou plaatsvinden, waarin meer over de update uit de doeken gedaan zou worden.

Die stream heeft inmiddels plaatsgevonden en hier is een nieuwe trailer uit naar voren gekomen. Deze trailer toont de Complete Edition, zoals de nieuwe uitgave ook heet, in een vogelvlucht. Hierin wordt ook even kort aangestipt wat de features voor de current-gen consoles zijn.