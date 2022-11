Er zijn verschillende gameplay video’s van The Callisto Protocol verschenen de afgelopen tijd en die laten allemaal zien dat de game een onheilspellende sfeer kent. Nu is er een live action trailer vrijgegeven en deze ademt dezelfde ambiance. De video check je onderaan dit bericht.

The Callisto Protocol wordt gemaakt door Striking Distance Studios. Deze ontwikkelaar wordt geleid door Glen Schofield, één van de bedenkers van Dead Space. The Callisto Protocol volgt dezelfde formule als de genoemde survival horror van Electronic Arts.

Je hoeft niet lang meer te wachten voordat je aan de slag kan met de game, want vanaf volgende week vrijdag is het spel in de schappen van je favoriete winkel te vinden.