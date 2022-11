Sonic Frontiers is nu een paar weken verkrijgbaar en de game kreeg in onze review een prima score. Toch hadden we wat kritiek op het visuele aspect, dat ietwat ondermaats presteert naargelang de huidige standaard.

SEGA heeft inmiddels aangegeven dat de game in de huidige staat gezien kan worden als een soort globale playtest, die ze gaandeweg steeds verder zullen verbeteren. Dit zal natuurlijk via updates gaan en inmiddels is update 1.10 uitgerold.

Die komt met een relatief kort overzicht van patch notes, dus heel specifiek zijn de details niet. Desalniettemin het overzicht zoals altijd hieronder.