Mocht je om een of andere reden nog nooit aan The Witcher 3: Wild Hunt zijn toegekomen of mocht je gewoon zin hebben om de game opnieuw te verkennen, dan is het uitgelezen moment bijna daar. Zoals je hier al kon lezen zit er namelijk een current-gen update voor het spel aan te komen, die zal verschijnen op 14 december.

Hieronder kan je nu een video bekijken die de last-gen versie vergelijkt met de current-gen versie. Grafisch gezien zouden we The Witcher 3 nog steeds geen slechte game noemen, maar na het zien van de video, kunnen wij al niet meer wachten om met de nieuwe versie aan de slag te gaan.