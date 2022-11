Need for Speed: Unbound verschijnt aanstaande vrijdag – of drie dagen eerder voor iedereen die de Palace Edition aanschaft – en in aanloop naar de release zijn er nu veel nieuwe gameplaybeelden gelekt. Het lijkt erop dat iemand vroegtijdig de game heeft gespeeld en dat via een livestream op Twitch heeft gedeeld.

Die streams zijn inmiddels verwijderd, maar de beelden zijn door anderen weer opgenomen en op YouTube geplaatst. De onderstaande video’s, die op het moment van schrijven ruim een dag online staan en nog altijd niet door EA zijn verwijderd, zijn goed voor bijna een uur aan beelden. De kwaliteit van de beelden is niet geweldig, maar je krijgt op zijn minst een wat beter beeld van de game. Check de gameplay hieronder.

Need for Speed: Unbound verschijnt op 2 december voor de PlayStation 5, Xbox Series X|S en pc.