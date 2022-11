Over een paar dagen mogen we lekker gaan griezelen in The Callisto Protocol van Striking Distance Studios. De game toont veel gelijkenissen met Dead Space en dat is ook niet zo gek: de game komt immers van Glen Schofield, de geestelijke vader van de Dead Space-titels.

Zo vlak voor de release heeft PlayStation Game Size aangegeven hoeveel ruimte de game ongeveer in beslag zal nemen op de SSD van je PlayStation 5: een zeer respectabele 43GB. Vanaf vandaag kunnen pre-loads eveneens afgetrapt worden.

Voor andere platforms zal de grootte waarschijnlijk niet veel afwijken, hoewel de Kraken compressie van de PlayStation 5 er mogelijk voor zorgt dat de bestandsgrootte op de console van Sony daardoor iets kleiner is. The Callisto Protocol is vanaf 2 december verkrijgbaar.