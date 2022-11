De Far Cry franchise heeft met de hoofddelen inmiddels diverse mooie oorden opgezocht. Daarnaast is de reeks niet vies van wat merkwaardige uitstapjes. Zo bezochten we in de Lost on Mars uitbreiding voor Far Cry 5 nog de rode planeet. Far Cry 6 gaat ons met een nieuwe uitbreiding ook weer een merkwaardig uitstapje voorschotelen.

Ubisoft heeft de Lost Between Worlds uitbreiding voor Far Cry 6 nu officieel aangekondigd. Deze uitbreiding zal op 6 december verschijnen voor de game en een prijskaartje kennen van € 19,99. Spelers krijgen ook de mogelijkheid om de Upgrade Pass aan te schaffen, waarmee ze toegang tot deze en eerdere extra content krijgen.

In deze uitbreiding zal Dani een neerstortende meteoriet meemaken die vervolgens een soort orb laat zien. Schieten is dan de enige oplossing en het gevolg is dat Dani meegenomen wordt naar een alternatieve dimensie, waarin allerlei fragmenten van Yara terugkomen.

Het doel is eenvoudig, je begint onderaan de ladder met niks en je zult gaandeweg nieuwe wapens en mogelijkheden unlocken terwijl je tegen vijanden vecht. Je kunt de uitbreiding meerdere malen spelen en alternatieve routes nemen, waardoor het te vergelijken valt met de roguelite-achtige uitbreidingen die reeds voor de game zijn verschenen.